شكرا لقرائتكم خبر عن دورة المندوبين الدائمين بالجامعة العربية تنطلق غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق، غدا الأحد، بمقر الامانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة العادية الـ١٥٢ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين ، للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر الثلاثاء برئاسة العراق خلفا للصومال .

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، يبحث الاجتماع عددا من البنود فى مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربى -الاسرائيلى ويتضمن هذا البند متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربى الاسرائيلى وتفعيل مبادرة السلام العربية،والتطورات والانتهاكات الاسرائيلية فى مدينة القدس المحتلة فضلا عن متابعة تطورات "الاستيطان ، والجدار،والانتفاضة،والاسرى،واللاجئين،والاونروا،والتنمية" ومواضيع أخرى تتعلق بالقضية الفلسطينية وموضوع آخر حول الأمن المائي العربى وسرقة أسرائيل للمياه فى الاراضى العربية المحتلة اضافة الى بحث عدد من تطورات الاوضاع العربية بسوريا وليبيا واليمن وإحتلال ايران للجزر العربية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبوموسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة.

كما يبحث الاجتماع اتخاذ موقف عربي موحد ازاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان،ودعم الصومال والقمر المتحدة،والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتى الإريترى.

ويناقش الاجتماع أيضا التدخلات الايرانية في الشئون الداخلية للدول العربية وأمن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وبندا حول دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص،وآخر يتضمن انتهاكات قناة الجزيرة القطرية وإساءاتها للدول العربية.. إلى جانب استعراض بند حول الاٍرهاب الدولي وسبل مكافحته ،وصيانة الامن القومى العربى ومكافحة الاٍرهاب ،وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الاٍرهاب، إلى جانب مناقشة بند صلاح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها.