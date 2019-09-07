لا ينبغي للحوامل تناول الأسبرين.. لهذه الأسباب 

Advertisements Advertisements السبت 7 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية يعتبر الأسبرين محظوراً على الأطفال قبل سن 12 سنة، وتمنع بعض الدول مثل بريطانيا تناوله لمن هم أقل من 16 عاماً لأنه يؤثر سلباً على نمو دماغ الطفل.

ولا ينبغي للحوامل تناول الأسبرين لأي سبب من الأسباب لأنه يضر الأم والجنين وخاصة الأوعية الدموية للطفل. Advertisements وتحظر دول أخرى منها الولايات المتحدة تناول الأسبرين بعد تخطي الـ 70 لأن تناوله يومياً يمكن أن يسبب نزيفاً. ومن الآثار الجانبية لتناول الأسبرين لفترة طويلة قرحة المعدة، ونزيف القولون. وإذا كان الطبيب قد أوصى بتناول الأسبرين وشعرت بحرقة في المعدة ينبغي التوقف عن تناول الدواء، ومراجعة الطبيب. Advertisements Advertisements

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