هل البيتزا طعام غير صحي؟

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السبت 7 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
قالت تشيلسي عامر، أخصائية التغذية في نيويورك: في حديث لشبكة أي بي سي نيوز،"من المدهش أن البيتزا يمكن أن تكون خياراً أكثر توازناً من العديد من حبوب الإفطار المليئة بالسكريات".
وأضافت "تحتوي شريحة من بيتزا الجبن العادي على نسب متوازنة من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، في حين أن وعاء من الحبوب السكرية مع الحليب قليل الدسم،خيار غني بالسكريات والكربوهيدرات".
واستدركت الخبيرة بالقول إنها لا توصي بالبيتزا وجبة إفطار يومية، لكنها تحث على التركيز على توازن الكربوهيدرات الغنية بالألياف، والبروتينات الخالية من الدهون.
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