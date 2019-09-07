دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع VIVO تقدم هاتف NEX 3 قريباً بإختيارات جديدة لتخصيص في الكاميرة ظهر على التقنية بلا حدود.

تعقد شركة VIVO مؤتمرها القادم في 16 من شهر سبتمبر الجاري للإعلان الرسمي عن هاتف NEX 3، وفي تفاصيل جديدة عن الهاتف رصدت اليوم أشير إلى خطط الشركة لدعم هذا الإصدار بإختيارات جديدة لتخصيص الكاميرة.

قام Li Xiang المدير العام لشركة VIVO مؤخراً بالإشارة إلى خيارات تخصيص الكاميرة التي تقدم في هاتف الشركة NEX 3، كما أكد Li Xiang على أن شركة VIVO تواكب التطور السريع الذي يطرأ على مميزات ومواصفات الكاميرة.

ومن المقرر وفقاً لتصريحات Li Xiang أن يأتي هاتف Vivo NEX 3 بواجهة برمجية جديدة، إلى جانب وظيفة جديدة تدعم تخصيص الكاميرة، إلا أنه لم يقدم تفاصيل أكثر حول أدوات التخصيص في الكاميرة، حيث تشير التوقعات إلى إختيارات أكثر في نمط التجميل في الكاميرة وأيضاً ميزة تحرير أكثر كفاءة في صور السيلفي.

من جانب أخر كشفت التسريبات حتى الآن على أن هاتف NEX 3 يأتي من Vivo بشاشة waterfall بحجم 6.89 إنش، تدعم جودة عرض 2256 في 1080 بيكسل، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus، مع نموذج يدعم شبكات الجيل الخامس من خلال شريحة X50 5G .

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كما يضم الهاتف كاميرة خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 13 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق هاتف NEX 3 قريباً بنموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع بطارية بسعة 4500 mAh، وشاحن بقدرة 44W، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم، أيضاً يضم الهاتف تقنية إستشعار البصمة في الشاشة.

المصدر

هذا الموضوع VIVO تقدم هاتف NEX 3 قريباً بإختيارات جديدة لتخصيص في الكاميرة ظهر على التقنية بلا حدود.