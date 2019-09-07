هذا الموضوع كوالكوم تؤكد على دعم 12 إصدار جديد بسلسلة معالجات Snapdragon 700 5G ظهر على التقنية بلا حدود.
أعلنت شركة كوالكوم في فعاليات IFA اليوم عن أول رقاقة تأتي بنظام متكامل بشريحة 5G في سلسلة معالجات Snapdragon 700، حيث تنطلق سلسلة Snapdragon 700 5G لتدعم 12 إصدار من الهواتف الذكية القادمة، كما تدعم الإتصال بشبكات 5G بالترددات المختلفة.
كشفت كوالكوم عن أول سلسلة رقاقات تأتي بنظام شريحة 5G في وحدة المعالجة من سلسلة Snapdragon 700 5G، والتي تأتي بدقة تصنيع 7 نانومتر، وتدعم الجيل الجديد من تقنية الذكاء الإصطناعي، كما تتكامل مع مميزات Snapdragon Elite في الألعاب.
ولقد إستعرضت كوالكوم في فعاليات المؤتمر عدد 7 من الشركات التي تقدم إصدارات جديدة مميزة بسلسلة معالجات Snapdragon 700 5G من بينهم Oppo و Realme وRedmi وVivo وMotorola و HMD Global وأيضاً LG، حيث من المتوقع أن تنطلق هذه الإصدارات في بداية 2020 بينما تتوفر الرقاقات رسمياً في نهاية 2019.
المصدر
هذا الموضوع كوالكوم تؤكد على دعم 12 إصدار جديد بسلسلة معالجات Snapdragon 700 5G ظهر على التقنية بلا حدود.
كانت هذه تفاصيل خبر كوالكوم تؤكد على دعم 12 إصدار جديد بسلسلة معالجات Snapdragon 700 5G لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.