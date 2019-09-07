شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أشخاص فى انفجارين منفصلين جنوب ووسط بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر أمنى عراقى، إصابة 5 أشخاص فى انفجارين منفصلين جنوب ووسط العاصمة بغداد، وقال المصدر - فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" اليوم - إن عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق فى منطقة الشرطة الرابعة جنوب غرب العاصمة بغداد انفجرت؛ ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح.

وأشار المصدر إلى انفجار عبوة ناسفة أخرى كانت موضوعة على جانب الطريق بالقرب من منطقة "باب الشيخ" وسط بغداد؛ ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة.. مضيفا أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادثين ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب، وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت فى وقت سابق اليوم عن قرب استلام الشرطة الاتحادية، الملف الأمني.

وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن، إن هناك جدولة لعملية استلام الملف الأمنى لقوات الشرطة الاتحادية دستوريا وقانونيا، مؤكداً أن بداية الشهر المقبل ستستلم القوات مهام 4 محافظات.