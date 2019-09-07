اخبار الخليج

الحكومة الأردنية تطلب من نقابة المعلمين تزويدها بجميع التجاوزات بحق منتسبيها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأردنية تطلب من نقابة المعلمين تزويدها بجميع التجاوزات بحق منتسبيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت الحكومة الأردنية، من مجلس نقابة المعلمين الأردنيين تزويدها بجميع الحالات التى ذكر ممثلو النقابة، خلال لقائهم الوفد الوزارى، أنها تجاوزات حصلت بحق معلمين خلال الاعتصام الذي نفذته النقابة الخميس.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، أكدت الحكومة أنه فى حال تسلمها اية تجاوزات موثّقة تتقدم بها نقابة المعلمين سوف تفتح تحقيقاً فيها بكل شفافية وجدية، بحيث يتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.

وأعادت الحكومة تأكيد حرصها التام على كرامة المعلم وحفظ هيبته وعدم المساس بها، وأنها ستطبق القانون وأسس المحاسبة على كل من يثبت تجاوزه لمعايير القانون واحترام حرية التعبير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الأردنية تطلب من نقابة المعلمين تزويدها بجميع التجاوزات بحق منتسبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا