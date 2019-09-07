شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأردنية تطلب من نقابة المعلمين تزويدها بجميع التجاوزات بحق منتسبيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت الحكومة الأردنية، من مجلس نقابة المعلمين الأردنيين تزويدها بجميع الحالات التى ذكر ممثلو النقابة، خلال لقائهم الوفد الوزارى، أنها تجاوزات حصلت بحق معلمين خلال الاعتصام الذي نفذته النقابة الخميس.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، أكدت الحكومة أنه فى حال تسلمها اية تجاوزات موثّقة تتقدم بها نقابة المعلمين سوف تفتح تحقيقاً فيها بكل شفافية وجدية، بحيث يتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.

وأعادت الحكومة تأكيد حرصها التام على كرامة المعلم وحفظ هيبته وعدم المساس بها، وأنها ستطبق القانون وأسس المحاسبة على كل من يثبت تجاوزه لمعايير القانون واحترام حرية التعبير.