شكرا لقرائتكم خبر عن "الايسيسكو" تعقد بالكويت ورشة عمل شبه إقليمية حول تعزيز الحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة ورشة عمل شبه إقليمية حول تعزيز الحوار والتماسك المجتمعى فى إطار العمل الثقافى الإسلامى المشترك، خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الحالى بالعاصمة الكويت.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أوضح بيان للمنظمة أن الورشة ستفيد خبراء متخصصون فى مجال التنمية المجتمعية من المملكة العربية السعودية، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والأردن، ومصر، والكويت.

وأضاف البيان أن الورشة تهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار بين الأفراد والجماعات، والتعريف بجهود منظمات وهيئات المجتمع المدني ومؤسسات العمل الأهلي في بناء التماسك المجتمعى والمواطنة المشتركة، وستدرس دور وسائل الإعلام فى نشر قيم الحوار وثقافة العيش المشترك فى العالم الإسلامى.