شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 92 شخصًا بين مهربين ومهاجرين وتدمير مخبأ للإرهابيين فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت عناصر مشتركة من الجيش والأمن الجزائريين، 92 شخصًا بين مهربين ومهاجرين، فى عمليات متفرقة بعدة مدن جزائرية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم أنه تم إيقاف 77 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة، بمدن تمنراست عين قزام وبرج باجى مختار وجانت والاغواط وحاسى مسعود وقسنطينة وتبسة وباتنة، وصادرت منهم 10 مركبات، ومولدين كهربائيين، و16 جهاز اتصال، ومنظار وهواتف نقالة، وكمية هامة من المواد الغذائية، وأغراض أخرى معدة للتهريب.

وأضاف البيان أن عناصر مشتركة من الجيش والأمن أوقفوا 15 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة، بمدن تندوف والطارف، كما دمر الجيش الجزائرى مخبأ للإرهابيين وقنبلة تقليدية الصنع بعد كشفها بمدينة سكيكدة شرق الجزائر.