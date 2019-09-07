شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تحذر من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية اليوم، من نشاط فى الرياح السطحية، مما يؤدى إلى إثارة الأتربة والغبار ويُحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، يشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة ، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية .

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة فى مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدى المركبات على الطرق السريعة.