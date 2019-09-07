الجيش الإسرائيلي: اعتقال 3 فلسطينيين تسللوا من غزة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365 أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، اعتقال 3 فلسطينيين اجتازوا السياج الأمني وتسللوا نحو إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة. وقال الجيش، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "‏اعتقلت قوات ال‎جيش 3 مشتبه فيهم اجتازوا السياج الأمني جنوب قطاع ‎غزة وتسللوا إلى ‎إسرائيل". وأضاف: " تم تطويق المكان الذي تسللوا إليه وإلقاء القبض عليهم" (دون مزيد من التفاصيل). وعلى فترات متقاربة، تعلن إسرائيل عن اعتقال فتيان وشبان فلسطينيين، يتسللون من قطاع غزة . وتحظر القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القطاع، دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم "المنطقة العازلة"، وتطلق النار، وتعتقل كل من يتواجد فيها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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