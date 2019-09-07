بارزاني يجدد التزام أربيل وجديتها بالتوصل لاتفاق شامل مع بغداد

أربيل / علي محمد / الخليج 365

جدد رئيس حكومة اقليم كردستان في شمال العراق مسرور بارزاني، السبت، التزام حكومة الإقليم وجديتها بالتوصل لاتفاق شامل مع بغداد بخصوص القضايا الأساسية.

وقال مكتب رئاسة حكومة الإقليم، في بيان تلقت "الخليج 365" نسخة منه، إن "بارزاني اجتمع صباح اليوم بنواب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني (وهو قيادي به)".

وأضاف المكتب أن "اللقاء كان مهما جدا؛ حيث جدد التزام حكومته وجديتها بالتوصل إلى اتفاق شامل مع بغداد بشأن الملفات الأساسية بما يضمن حقوق والتزامات الطرفين وفق الدستور".

واتفقت الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، خلال الفترة الماضية، على وضع آليات عملية لبحث تفاصيل الملفات العالقة، من خلال تشكيل لجان فنية من الوزارات ذات العلاقة، تحت إشراف اللجنة العليا المشتركة.

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كما اتفقا على استمرار التواصل للعمل على إيجاد حلول لكل المشاكل العالقة بين الطرفين، وتقرر أن تجتمع اللجان الفنية في بغداد لمتابعة ما تم الاتفاق عليه.

ومنتصف يوليو/تموز الماضي، أجرى رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني زيارة إلى بغداد، على رأس وفد حكومي رفيع، التقى خلالها بالرئاسات العراقية الثلاث (رئيس البلاد برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي)، فيما وصف زيارته بـ"الإيجابية".

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