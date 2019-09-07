أردوغان: تطهير شرق الفرات على أجندتنا وسنحل الأمر خلال أسابيع

أسكي شهير (تركيا) / الخليج 365

الرئيس التركي في كلمة أمام اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" في ولاية أسكي شهير:

- أشار إلى إرسال الولايات المتحدة أكثر من 30 ألف شاحنة أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية للتنظيمات الإرهابية في سوريا

- تساءل: "ضد من سيقاتل هؤلاء (الإرهابيون)، هناك بلد وحيد هو تركيا، ونحن لن نتهاون معهم"

- قال إن تركيا تتحمل وحدها أعباء اللاجئين على أراضيها؛ و"ليس لدينا حلا سوى فتح الأبواب أمام اللاجئين حال لم يف الاتحاد الأوروبي بوعد الدعم الذي قطعه لنا"

- الأمهات المعتصمات أمام حزب الشعوب الديمقراطي في دياربكر تقدن كفاحا ملحميا لانقاذ أبنائهن من أيدي منظمة بي كا كا الانفصالية"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن بلاده تضع على أجندتها حاليا مسألة تطهير شرق الفرات من التنظيمات الإرهابية في سوريا، وستحل هذا الأمر خلال بضعة أسابيع.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان أمام اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" (الحاكم) بولاية أسكي شهير شمال غربي البلاد.

وأضاف: "تطهير شرق الفرات من التنظيمات الإرهابية على أجندتنا حاليا"، مؤكدا أن تركيا "ستحل بإذن الله هذا الموضوع بشكل أو بآخر خلال بضعة أسابيع".

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ولفت الرئيس التركي إلى إرسال الولايات المتحدة أكثر من 30 ألف شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا.

وتساءل أردوغان مستنكرا: "ضد من سيقاتل هؤلاء (الإرهابيون)، هناك بلد وحيد هو تركيا، ونحن لن نتهاون معهم".

وأشار أردوغان إلى تحمل تركيا وحدها أعباء اللاجئين على أراضيها، مشددا أنه "ليس لدينا حلا سوى فتح الأبواب أمام اللاجئين حال لم يف الاتحاد الأوروبي بوعد الدعم الذي قطعه لنا".

وأضاف: "لسنا من يقع علينا التفكير دائما بهذا الخصوص دعهم يفكرون قليلا أيضا".

وفي شأن منفصل، أشار أردوغان إلى أن اعتصام أمهات أمام حزب الشعوب الديمقراطي في ولاية ديار بكر التركية جنوبي شرقي البلاد، احتجاجا لاختطاف أبنائهن واقتيادهم إلى الجبال لضمهم لصفوف منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وقال في هذا السياق: "الأمهات المعتصمات أمام حزب الشعوب الديمقراطي في دياربكر تقدن كفاحا ملحميا لانقاذ أبنائهن من أيدي منظمة بي كا كا الانفصالية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.