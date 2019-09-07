العراق.. قوة أمريكية تغلق طريقا حيويا شمالي البلاد

العراق/حسين الأمير، علي محمد/الخليج 365

قال مصدر أمني عراقي، السبت، إن قوة عسكرية أمريكية أغلقت الطريق الرابط بين مدينة الموصل بمحافظة نينوى وقضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين.

وقال الملازم في شرطة صلاح الدين نعمان الجبوري لوكالة الخليج 365، إن "عربات عسكرية امريكية أغلقت الطريق الرابط بين مدينة الموصل وقضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين لاسباب مجهولة".

وأوضح الجبوري أن "القوة الأمريكية انسحبت لاحقا إلى قضاء مخمور بمحافظة نينوى بعد نحو 3 ساعات على إغلاق الطريق".

وتابع الجبوري أن "القوات الأمريكية لم يسبق لها أن أغلقت طرقا حيوية على مدى السنوات الأربع الماضية شمالي البلاد".

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وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في تسجيل صوتي وزعه على الصحفيين، إن "قائدي العمليات في محافظتي صلاح الدين ونينوى أكدا عدم تواجد أي قوة من التحالف الدولي أو قوة أمريكية على الطريق الرابط بين المحافظتين أو على الأرض".

وتابع بالقول أن "قطعاتنا (قواتنا) ممكن أن تقوم بعمليات دهم وتفتيش وملاحقة في تلك الأماكن".

والجمعة، قال مصدر في الشرطة العراقية إن نحو 100 شاحنة تحمل تعزيزات عسكرية ومعدات وعجلات، وصلت قاعدة عين الأسد بناحية البغدادي، 90 كم غرب الرمادي، التي تتخذها القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لها.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق منذ تشكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

لكن وزارة الدفاع العراقية نفت أن تكون هناك قوات أمريكية عسكرية ضمن المنطقة.

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