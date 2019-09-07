ليبيا.. "الوفاق" تحرز تقدما في عدة محاور جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت قوات حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، السبت، أنها حققت تقدما في عدة محاور جنوبي العاصمة طرابلس، ودمرت مدرعتين إماراتيتين.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

وقالت المركز إن قوات الوفاق عززت مواقعها في محاور "السبيعة" و"سوق الخميس امسيحل" و"وادي الربيع" و"الخلة" و"عين زارة" جنوبي طرابلس.

وأضاف أن قوات الوفاق تمكنت من أسر 5 عناصر من مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ودمّرت عدد من الآليات المسلحة من بينها مدرعتين إماراتيتين.

وفي وقت سابق السبت، قال المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" مصطفى المجعي إن الاشتباكات المسلحة بين قوات "الوفاق" ومليشيات حفتر، تجددت في أغلب محاور القتال بطرابلس بعد أيام من الهدوء.

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وأضاف للأناضول أن الاشتباكات تجددت "بعدما أعطت غرفة العمليات أوامر لجميع قواتنا بالتقدم".

وأوضح المجعي أن قواتهم تحرز الآن تقدما مهما في جميع المحاور، وأن الاشتباكات لم تتوقف حتى الساعة 13:30 (ت.غ).

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وتسبب الهجوم على طرابلس بسقوط أكثر من ألف قتيل، وتشريد ما يزيد على مئة ألف شخص، حسب الحكومة.

وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر.

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