مصطفى كامل/ الخليج 365
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، السبت، أن "الفيضانات والسيول أودت بحياة 78 في السودان خلال الشهرين الماضيين".
وقالت ماري كيلر، مديرة المكتب في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" إن "العدد الأكبر من الضحايا سقط نتيجة تساقط أسقف مبان والصعق بالكهرباء".
وأشارت إلى "تدمير أكثر من 41 ألف منزل".
وأوضحت أن "346 ألف آخرين تضرروا من الفيضانات في 16 ولاية"، دون الكشف عن طبيعة تلك الأضرار.
ولفتت كيلر إلى أن "حصيلة الوفيات قد ترتفع بسبب زيادة المخاطر الناجمة عن الأمراض التي تنقلها المياه".
وكانت السلطات قد أفادت بنفوق أكثر من 3 آلاف و600 رأس ماشية في أغسطس/آب الماضي، بسبب غرق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.
ومنذ مطلع أغسطس الماضي، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولاً غزيرة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان.. الفيضانات تودي بحياة 78 شخصا خلال شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.