مير #المدينة_المنورة يستقبل فريق عمل الأوقاف التعليمية، ويؤكد أهمية الأوقاف في مجالي التعليم والمكتبات ودورهما البارز في تعزيز التعليم بالمنطقة

الخليج - واس أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، أهمية الأوقاف في مجالي التعليم والمكتبات ودورهما البارز في تعزيز التعليم بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه, رئيس فريق عمل الأوقاف التعليمية الدكتور أحمد بن محمد علي, وعدد من أعضاء فريق عمل الأوقاف التعليمية وأوقاف المكتبات.

ووجهه سمو أمير المنطقة فريق العمل إلى مواصلة التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بالأوقاف لاستكمال ما تبقى من حصر الأوقاف التعليمية والمكتبات الوقفية، وإعداد دراسات عنها بهدف تطويرها، والاستفادة منها بما يحقق شروط الواقفين من جهة ودعم التعليم والمكتبات في المدينة المنورة من جهة أخرى ، مثمنًا في الوقت نفسه جهود أعضاء الفريق التي بذلوها في هذا المجال.

وجرى خلال اللقاء استعراض التقرير المقدم من رئيس فريق العمل الدكتور أحمد بن محمد علي وأعضاء الفريق عن واقع الأوقاف التعليمية والمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة.

وأعرب رئيس وأعضاء الفريق عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على دعمه المتواصل وتوجيهاته في سبيل تعزيز وتطوير الأوقاف التعليمية والمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة.

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