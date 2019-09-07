تعرف على فوائد الشاي الأسود

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السبت 7 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

بحسب دراسة نُشرت في "ذا أمريكيان جورنال أوف كلينيكال نيوتريشن" تبين أن تناول المزيد من الشاي الأسود بانتظام يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بكسور العظام لدى النساء بعد بلوغ الـ 50.

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وفسر فريق البحث هذه الفائدة بالتأثير الإيجابي لمضادات الأكسدة التي يحتويها الشاي الأسود على صحة العظام، وتقليل ترققها.

وعلى الرغم من أن الكافيين مدر للبول، وتؤدي كثرة تناوله إلى تسرب الكالسيوم من الجسم، إلا أن كمية الكافيين في الشاي الأسود تتراوح بين 30 و80 ملغ للكوب. ويعني ذلك أن تناول 4 إلى 6 أكواب من الشاي في اليوم يظل ضمن الحدود الآمنة للحد الأقصى اليومي من الكافيين.

ويساعد الشاي الأسود على حرق السعرات الحرارية، بينما يحتوي الشاي الأخضر على كمية أعلى من الكافيين.