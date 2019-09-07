فضيحة جديدة لفيس بوك.. تعرف عليها

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السبت 7 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
كشفت تقرير إخباري بأن مئات الملايين من أرقام الهواتف المرتبطة بحسابات فيس بوك وُجدت على الإنترنت، حيث يمكن الوصول إلى أرقام الهاتف واسم المستخدم، بالإضافة إلى تفاصيل إقامته، وجنسه، مع بعض الحسابات، حسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.
وقال موقع "تك كرنتش" التقني إن الخادم المكشوف يحتوي على أكثر من 419 مليون سجل في أكثر من قاعدة بيانات لمستخدمين من مناطق مختلفة حول العالم، وتشمل بيانات 133 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، و 18 مليون في المملكة المتحدة، وأكثر من 50 مليون سجل في فيتنام.
وأضاف الموقع: إن الخادم غير محمي بكلمة مرور، ويمكن لأي شخص الوصول إلى قواعد البيانات المكشوفة، التي تضم رقم التعريف الشخصي الفريد باللمستخدم على فيس بوك، إلى جانب رقم الهاتف المرتبط بالحساب.
ويُعتقد أن تسريب أرقام هواتف ملايين المستخدمين يعرضهم لخطر المكالمات المزعجة، وإلى هجمات استبدال شرائح الاتصال SIM، التي تخدع شركات الاتصالات وتعطي المهاجم رقم هاتف الضحية، وباستخدام رقم الهاتف، يمكن للمهاجم إعادة ضبط كلمة المرور لأي حساب إنترنت مرتبط به.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.