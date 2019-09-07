وزيرة الهجرة المصرية تكشف أسباب وفاة العالم النووي المصري في المغرب

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وقالت الوزارة في بيان لها حصلت "سبوتنيك"، السبت، على نسخة منه، إن السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع السفير أشرف إبراهيم سفير مصر لدى المغرب، لمتابعة أسباب وفاة العالم المصري أبو بكر عبدالمنعم رمضان، أستاذ متفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية التابعة لهيئة الطاقة الذرية، والذي توفى في مدينة مراكش المغربية، بالإضافة إلى متابعة إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى مصر.
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وأوضح سفير مصر في المغرب أن العالم المصري كان متواجدا في مراكش للمشاركة في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري.
مضيفًا أنه شعر بإرهاق شديد أثناء الاجتماعات واستأذن للصعود إلى غرفته، ما دفعه لإبلاغ الفندق الذي حاول جاهدا نقله إلى المستشفى إلا أنه توفى.
وأضاف السفير المصري بالمغرب أن النيابة العامة في مدينة مراكش قامت بتشريح جثة العالم المصري، وأوضحت أنه فارق الحياة إثر سكتة قلبية.
من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن الوزارة تتابع الإجراءات مع السلطات المغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية للانتهاء من الإجراءات الإدارية وإعادة جثمان الفقيد إلى مصر.
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