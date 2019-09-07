رائدا الفضاء الإماراتيان ينطلقان الثلاثاء









اسماء السيد - ابوظبي: ينطلق رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي من موسكو إلى مدينة بايكونور بكازاخستان في 10 أيلول/سبتمبر الجاري استعدادا لدخول مرحلة العزل الصحي التي تستمر لمدة 15 يوما وتسبق الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية.

ومن المقرر أن يكون الانطلاق للمحطة في 25 أيلول/سبتمبر الحالي، بحسب مركز محمد بن راشد للفضاء.

وتتحمل الوكالة الطبية الحيوية الفيدرالية الروسية خلال هذه المدة المسؤولية الكاملة عن صحتهم حيث "تتكفل بمنع الجراثيم من دخول منشآتهم الأرضية والفضائية إضافة إلى تنفيذ الوكالة عملية تعقيم شاملة"، وفقا للمركز.

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ويأخذ الخبراء في الوكالة باستمرار عينات مخبرية من مختلف المرافق والأدوات للتحقق من وجود الجراثيم ومنعها من الانتقال إلى المركبة والمحطة الفضائية الدولية والفضاء الكوني بشكل عام.

وتتولى الطبيبة الإماراتية حنان السويدي مسؤولية التأكد من صحة رواد الفضاء خلال فترة العزل الصحي، وستتابع الحالة الصحية لرائد الفضاء هزاع المنصوري خلال وجوده على متن المحطة، كما ستشرف على وضعه الصحي فور عودته من الفضاء في مكان مخصص لفحص رواد الفضاء عند موقع الهبوط.

وقال سالم المري مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء ومدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء "نستهدف من إرسال رواد للفضاء بأن يكون لدينا برنامج فضاء مستدام".

وتابع أن "هذا يعني أن المهمة الأولى المزمع إطلاقها في 25 أيلول/سبتمبر سوف تعقبها مهام أخرى بهدف تحقيق تطلعات الإمارات نحو الفضاء وخدمة البشرية".