شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عناصر حوثية فى الضالع اليمنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى عدد من عناصر مليشيا الحوثى المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، فى مواجهات مع قوات الجيش الوطنى اليمني، غربى مدينة الضالع جنوبى البلاد.
وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم السبت، بأن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من المليشيا الحوثية، التقدم باتجاه مواقع الجيش الوطني، فى جبهة حجر غربى مدينة الضالع.
وأحبطت قوات الجيش محاولة المليشيا المتمردة وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها قتلى وجرحى فى صفوفها.
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