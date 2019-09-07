اخبار الخليج

مصرع عناصر حوثية فى الضالع اليمنية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عناصر حوثية فى الضالع اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى عدد من عناصر مليشيا الحوثى المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، فى مواجهات مع قوات الجيش الوطنى اليمني، غربى مدينة الضالع جنوبى البلاد.

وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم السبت، بأن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من المليشيا الحوثية، التقدم باتجاه مواقع الجيش الوطني، فى جبهة حجر غربى مدينة الضالع.

وأحبطت قوات الجيش محاولة المليشيا المتمردة وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها قتلى وجرحى فى صفوفها.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع عناصر حوثية فى الضالع اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا