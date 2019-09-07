شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان والولايات المتحدة تبحثان أوجه التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية العمانية الشيخ خليفة بن على بن عيسى الحارثى، اليوم السبت، مع عضوين من مجلس الشيوخ الأمريكى السيناتور تود يونج والسيناتور أنجس كينج، خلال زيارتهما الحالية للسلطنة، أوجه التعاون بين البلدين الصديقين. وتبادل الجانبان - خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء العمانية - وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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