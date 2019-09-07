شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الشباب الكويتية تطلق مشروع أكاديمية الفنون والإعلام فى 29 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدولة لشئون الشباب الكويتية، اليوم السبت، إطلاق مشروع أكايديمة الفنون والإعلام للشباب فى 29 سبتمبر الجاري؛ وذلك بهدف تعزيز دور الشباب فى المجالين الفنى والاعلامي.

وقال المدير العام للهيئة العامة للشباب الكويتية عبدالرحمن المطيرى - فى مؤتمر صحفى عقد بمقر الأكاديمية فى مركز شباب الدعية، بحضور أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية - "إن المشروع، الذى يستمر 8 أسابيع، يستهدف تعزيز الخطاب الإعلامى للشباب، ونشر ثقافة الحوار والتسامح وتقبل اختلاف الآراء، إضافة إلى تعزيز التماسك والوحدة الوطنية.

وأعرب عن تفاؤله بنجاح هذه التجربة، التى ستشهد عقد محاضرات وورش تدريبية وعملية وفق مناهج يقدمها مختصون من أكاديميين وفنانين وإعلاميين وصحفيين، مثمنا جهود مجلس الأمناء، الذى يضم كبار الشخصيات الفنية والإعلامية، فى الإعداد لبرامج وأنشطة الأكاديمية، بما يحقق أهدافها.

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ومن جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس أمناء الأكاديمية عبدالله عبدالرسول، فى كلمته خلال المؤتمر، أن طلبة الأكاديمية من المنتمين إلى قسم الفنون سيتلقون دروسا نظرية وعملية فى فنون التمثيل، والإخراج التلفزيونى والمسرحي، والأداء الصوتي، والتذوق الموسيقي، وتصميم الديكور، والإضاءة، فى حين سيتعلم الشباب فى قسم الإعلام فنون كتابة الخبر، والتحقيق، والمقال الصحفي، إضافة إلى الإعداد، والتقديم، والمونتاج، والإخراج التلفزيوني، والعلاقات العامة، وإدارة الحسابات الإلكترونية.

وأضاف أن الأكاديمية ستقيم مواسم ثقافية شبابية فى المجالات الفنية والثقافية والاعلامية؛ لتكون حاضنة فنية وثقافية وإعلامية للشباب، بالشراكة مع جيل الرواد من الفنانين والإعلاميين، تحقيقا لتواصل الأجيال، منوها بأن الأكاديمية ستنظم المؤتمرات الفنية والإعلامية فى عدة مجالات شبابية، لا سيما فى فترة الصيف.