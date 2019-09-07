شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعرض جهودها لتحقيق التنمية المستدامة بالمؤتمر الكشفى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية، اليوم السبت، مشاركتها بالمؤتمر الكشفى العربى الـ 29 الذى يستضيفه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، بالمدينة الشبابية فى شرم الشيخ، تحت شعار "الكشفية والتنمية المستدامة".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الوفد السعودى شارك فى حفل الافتتاح بمعرض استعرض فيه جهود جمعية الكشافة فى التنمية المستدامة من خلال مجالات النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية، والتنمية الاجتماعية التى تطبقها فى العديد من البرامج والمشاريع والفعاليات، ومن أهمها خدمة الحجاج والمعتمرين، إلى جانب المحافظة على البيئة وإنمائها، والمشروع الكشفى العالمى رسل السلام.