شكرا لقرائتكم خبر عن التماس كهربائي للمرة الثانية في مدرسة بنات غرب الرياض يهدد سلامة الطالبات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أبدى أولياء أمور عدد من الطالبات في المدرسة الابتدائية الثامنة لتحفيظ القرآن الكريم بحي السويدي الغربي تخوفهم من استمرار الدراسة بمباني المدرسة الحالية، ذلك بعد تعرضها لحالتي التماس كهربائي خلال الأسبوع الأول من انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وكشفت مصادر لـ”الخليج 365” عن فصل التيار الكهربائي عن المبنى بعد الحادثتين، ما تسبب في معاناة الطالبات من ارتفاع درجات الحرارة في ظل تكدسهن في فصول المبنى المستأجر منذ أكثر من عشرين عامًا.

وأشارت المصادر إلى قدم المباني الحالية فضلا عن ضعف قدرتها الاستيعابية أمام أعداد الطالبات الدارسات.

وأبدى عبدالمجيد المهنا وهو ولي أمر إحدى الطالبات استغرابه من استمرارية الدراسة في المبنى الحالي، مشيرا إلى وجود عدد من المباني الحكومية المجاورة للمدرسة والتي يمكن الانتقال إليها حفاظاً على سلامة الطالبات من خلال توفير البيئة التعليمية المناسبة لهن.

وقال المهنا لـ”الخليج 365”: إن بقاء الطالبات في هذه المدرسة يزيد من مخاوف أولياء أمورهن خاصة بعد تكرار ظاهرة الالتماس الكهربائي التي تهدد باندلاع الحرائق لا سمح الله، مؤكداً ضرورة تدخل الجهات المعنية لنقل الطالبات إلى مبانٍ جديدة.

واقترح المهنا نقل الطالبات إلى حي العوالي حيث توجد مبانٍ تتوفر فيها معايير السلامة للطالبات بجانب البيئة التعليمية المناسبة.

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