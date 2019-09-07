طريقة فعالة لمحاربة السرطان.. تعرف عليها

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السبت 7 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قالت مدربة اليوجا، الدكتورة أوتا مينييل: "اليوجا بالضحك تعمل على الحالة الصحية والنفسية للإنسان فيصبح أكثر تفاؤلاً وقادرًا على مواجهة المشاكل اليومية والحياتية التي يمر بها".



وأضافت "من الناحية الصحية يساعد الضحك على تقوية جهاز المناعة والجهاز التنفسي وينشط هرمون الأندروفين المسؤول عن السعادة، ويقلل من هرمون الكورتيزل المسبب للضغوط النفسية والقلق".

وبدأت جلسات علاج اليوجا بالضحك عام 1995 في مستشفى بالهند، وكانت تعتمد على حكي قصص ومواقف طريفة تساعد المرضى على الضحك، ومع الوقت تطور الوضع حتى أصبحت الجلسات مرتبطة بتمرينات اليوجا وتعتمد على الضحك والتنفس بطريقة سليمة.

يوجا الضحك معتمدة عالميا، ولها نتائج سريعة يمكن الشعور بها بعد الجلسة الأولى كالتالي:

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- تؤثر يوجا الضحك إيجابيا على حسك الدعابي.

-تساعد على إضافة مزيد من الضحك لعائلتك والمحيطين بك.

-تتأثر حياتك العملية باليوجا، حيث إن اليوجا تمدك بطاقة إضافية.

-الضحك يساعد على تحسين المزاج وانعكاس ذلك على الحياة اليومية.

ونصحت المؤسسة مريضات سرطان الثدي بالحفاظ على لياقتهن البدنية والمشي نص ساعة يوميا، وتجنب فترات الحر في الصيف، حيث يمكن المشي من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 9 صباحا أو فترة من بعد المغرب.