شكرا لقرائتكم خبر عن «ورد مسموم» يمثل مصر في «الأوسكار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
يمثل فيلم «ورد مسموم» بطولة الفنان محمود حميدة، والممثلة الشابة ميرهان مجدي، مصر للمنافسة على جائزة أحسن فيلم أجنبي، في «الأوسكار».
اختير الفيلم بأغلبية الأصوات من لجنة شكلتها نقابة السينمائيين، وهو يروي قصة حياة عاملة نظافة تدعى «تحية»، تعيش مع شقيقها «صقر» عامل المدابغ، وتفني حياتها في خدمته، لكن هذه الحياة تنقلب رأساً على عقب، عندما تعلم أنه يحاول البحث عن فرصة للخروج من جحيم المدابغ، وهو ما ترفضه فتحاول عرقلته بشتى الطرق.
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