شكرا لقرائتكم خبر عن عذب الكلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: فوّاز الشعّار

لُغتنا العربيةُ، يُسرٌ لا عُسْرَ فيها، تتميّز بجمالياتٍ لا حدودَ لها ومفرداتٍ عَذْبةٍ تُخاطب العقلَ والوجدانَ، لتُمتعَ القارئَ والمستمعَ، تُحرّك الخيالَ لتحلّقَ بهِ في سَماءِ الفكر المفتوحةِ على فضاءاتٍ مُرصّعةٍ بِدُرَرِ المَعْرفَةِ. وإيماناً من ”الخليج 365” بدورِ اللغةِ العربيةِ الرئيسِ، في بناءِ ذائقةٍ ثقافيةٍ رفيعةٍ، نَنْشرُ زاويةً أسبوعيةً تضيءُ على بعضِ أسرارِ لغةِ الضّادِ السّاحِرةِ.

في رحاب أم اللغات

يختارُ البليغُ للتعبيرِ عمّا في نفسهِ، طريقاً منْ طرقٍ ثلاثةٍ، فهو تارةً يُوجز، وتارةً يُسْهبُ، وتارةً يأتي بالعبارة بَين بَيْن، أي الْمُسَاوَاةُ، وهي أَنْ تَكونَ المعاني بقَدْرِ الأَلْفَاظِ، والألفاظُ بقَدْرِ المعاني، لا يَزيدُ بَعْضُهَا عَلَى بَعضٍ:

كقولِ النابغةِ الذُّبيانيّ:



فإنَّكَ كاللَّيْلِ الذي هو مُدْرِكِي

وإِنْ خِلْتُ أَنَّ المُنْتَأَى عَنْكَ واسِعُ

وقول طَرَفةُ بنُ العَبْد:

سَتُبْدِي لكَ الأيامُ ما كنتَ جاهِلاً

ويأْتِيكَ بالأَخْبارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ

دُرر النّظم والنّثر

من بديع نثرِ أحمد شوقي:

الكَسَلُ فَالجُ النَّفسِ. في شَهْوة النَّفسِ شقوَةُ الجَسَدِ. منْ ذَهَبَ يسْتَقْصِي سَرَائرَ النُّفُوس، لم يَرْجِعْ. رُبَّ استِحْياءٍ تحتَهُ رِيَاء. مَنْ عَرَفَ نفْسَهُ بعدَ جهْلٍ، وَجَدَها، ومَنْ جَهِلَ نفسَهُ بعدَ مَعْرفَةٍ فَقَدَها. منْ ظنَّ أنه يُرضِي أبداً، يوشك أن لا يُرضِي أحَداً. للنَّفْسِ على كلِّ ما عَملتْ عِلَلٌ منْ هَواها.

رَبّما مَنَعَتْك الحقُوقُ الكَلامَ، وأَلجَمتِ العُهُودُ فاكَ بِلجَام. قَادَةُ الثوْرَة مَقُودون بها، كالجَلاميد تَقَدَّمت السَّيْل، تحسَبُها تقُودُه وهي به مُنْدَفِعةٌ. الثّورَة جُنون، طَرَفَاه عَقْل.

ما ماتَ الحَقُّ في قَومٍ وفيهِم رَجُلٌ حَيّ. أَصْدِقَاءُ السّياسة أعْدَاءٌ عِنْدَ الرِّيَاسة.

عَجِبتُ من الصَّدْرِ يَسَعُ الحَاِدثَ الجَلِيل، ويَضِيقُ بحَدِيث الثَّقِيل. حَنِينُ الرَّجُلِ في عِلَّته إلى أَيّام صِحَته. خَدَع العَقلُ الأُمَم، ويَخْدَعُ الهَوَى العَقْلَ.

رُبَّ حُسْنِ سَمْت، أتَى الرِّجَالَ منَ الصَّمْت. حُبُّ القلُوب يَزُول، ويَبقى حُبُّ العُقُول.

من أسرار العربية

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في أشكالِ الضَّربِ:

الضَّرْبُ بالرَاحَةِ عَلَى مُقَدَّم الرّأْسِ: صَقْعٌ. وَعَلَى القَفَا: صَفْعٌ. وَعَلَى الوَجهِ: صَكٌّ. وَعَلَىَ الخَدِّ بِبَسْطِ الكَفِّ: لَطمٌ. وَبِقَبْضِ الكَفِّ: لَكْمٌ. وَبِكِلْتَا اليَدَيْنِ: لَدْمٌ. وَعَلَى الصَدْرِ والجَنْبِ بِالكَفِّ: وَكْزٌ وَلَكْزٌ. وبالرِّجْل: رَكْلٌ ورَفْسٌ.

يقولون: قَمَعَهُ بالمِقْمَعَةِ. قَنَّعَهُ بالمِقْرَعَةِ. عَلاهُ بالدِّرَّةِ. مَشَقَهُ بالسَّوْطِ. خَفَقَة بالنَّعْلِ. ضَرَبَهُ بالسَّيْفِ. طَعَنَهُ بالرُّمْحِ. وَجَأَهُ بالسِّكِّينِ. دَمَغَهُ بالعَمُودِ. نَسَأَهُ بالعَصَا.

في الشيء بين الشيئين

الصُّدْغُ: بَيْنَ لِحَاظِ العَيْنِ وأصلِ الأذُنِ. الوَتيرَةُ: بين المِنْخَرَيْنِ. النَّثْرَةُ: فُرْجَة بَيْنَ الشَّارِبين حِيَالَ وَتَرَةِ الأنْفِ. البادِلُ: بين العُنُقِ والتَّرْقُوَة. الكَتَدُ والثَّبَجُ: بين الكَاهِلِ والظَّهْرِ. الطَّفْطَفةُ: بَيْنَ الخَاصِرَةِ والبَطْنِ.القَطَنُ: بين الوِرْكَيْنِ. الشِّبْرُ: بينَ طَرَفِ الخِنْصَرِ وطَرَفِ الإِبْهام وَطَرَفِ السَّبَابَةِ.

هفوة وتصويب

يقول بعضُهم: «تراوحتْ قيمةُ الأرضِ بين كذا وكذا». بمعنى تأرجحت بينهما. وهي خطأ، والصّوابُ: «راوحتْ قيمتُها»، لأنّ الفعلَ «تراوح» لا يكون فاعلُه إلا مثنّى أو جمعاً، لأنه على وزن «تفاعل»، الذي يعني المشاركةَ في أمرٍ ما.

يكثر استعمال الباء بدلاً من «في» كقول بعضِهم: «يعيشونَ بالخارج»، و«يشارك الوفد بالمؤتمر». وليس صواباً، لأن حرفُ «الباء» للمصاحبة، حيث نقول «ضربْتُ بالسيف»، و«كتبْتُ بالقلم»، و«في» للتضمين. ورغم أنّ العربية أجازت استعمال «الباء» بمعنى «في»، في بعض الأحيان، فالأفضلُ استعمالُ «في»، لأنّ الأصيلَ أولى. لأنّ هناك فرقاً بينهما في كثيرٍ من الحالات. فقولُنا «يشارك ببحث» تختلف عن «يشارك في بحث». فالأولى أنه قدّمَ بحثاً، والثانيةُ، اشترك مع آخرين في بحث.

من أمثال العرب

«إنَّ وراءَ الأَكَمَةِ ما وراءَها»

الأَكَمَةُ تلٌّ منَ القُفِّ، والجمع آكام وأَكَمٌ.

وأصل المثلِ، أنّ أَمَةً واعدتْ صديقَها أنْ تأتيهِ وراءَ الأكمةِ إذا فرغتْ من مِهْنةِ أهلِها ليلاً، فَشَغلوها، فقالتْ حين غلبَها الشوقُ: حَبسْتُموني وإنّ وراءَ الأَكَمَةِ ما وراءَها.

يُضْربُ لمَنْ يُفشي على نفْسِهِ أمراً مستوراً.

«إنّ في المعاريضِ لَمَندوحةً عنِ الكَذبِ»

المعاريض: التلميح، والمَندوحة: السَّعةُ والفُسْحةُ. يُضربُ لمنْ يَحْسبُ أنّه مُضطر إلى الكَذبِ.