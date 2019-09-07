محمد بن زايد والبرهان يبحثان تنمية العلاقات والمستجدات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان، أمس خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية بين البلدين، وإمكانات تنميتها في المجالات كافة، إضافة إلى تطورات الأحداث والمستجدات التي تشهدها المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب السودان الشقيق في جهوده الرامية إلى الحفاظ على وحدته، وأمنه، واستقراره.

من جهة أخرى، استعرض صاحب السمو، ولي عهد أبوظبي، والسيناتور تود يونج، والسيناتور آنجوس كينج، عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي، وديفيد بيزلي، مدير برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، خلال لقائهم، أمس، علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وإمكانات تعزيزها، وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، وشعبيهما.

وتطرق الجانبان إلى مستجدات وتطورات عدد من القضايا في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، إضافة إلى جهود البلدين، ومبادراتهما في مجال مكافحة التطرف، والإرهاب، والعنف، ودورهما في تثبيت ركائز الأمن، والاستقرار، والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.