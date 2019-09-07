الحضرمي: يجب أن يؤطر "الانتقالي" اليمني كل تطلعاته وفق حزب سياسي

وقال الحضرمي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "الأساس هو أن يتحول الانتقالي لحزب سياسي مكفول بالدستور ويضع كل أفكاره في هذا الإطار، إطار الثوابت الرسمية والوطنية ومنها اليمن الاتحادي".

وأضاف الحضرمي "الانتقالي الآن ليس حتى حزبا سياسيا، ويجب أن يؤطر كل تطلعاته في تشريع سياسي وفق حزب سياسي، مهما كانت تطلعاته حتى لو كانت الانفصال، يجب أن يضعها في إطارها السياسي، وينتظر حتى تأتي هذه القاعدة بعقد اجتماعي جديد، ونبدأ التحاور معهم".

وتابع الحضرمي "لا يمكن القول إنك إذا سيطرت على مدينة بقوة السلاح وعملت مظاهرات هنا وهناك، أن المدينة كلها معك، فجماعة "أنصار الله" يفعل ذلك في صنعاء منذ 3 أو 4 سنوات، ولم يعترف بشرعيته أحد"، مشددا "يجب أن يعرف الانتقالي أن هناك قانون دولي وهناك شرعية وتحالف أتى بهذه الشرعية، ويجب أن لا يذهب في هذه المغامرات التي لم تؤثر إلا على التحالف وعلى الشرعية وتساعد الحوثيين والقاعدة".