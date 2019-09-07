دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع LG تقدم هاتف LG G8X ThinQ بالشاشة المزدوجة وكاميرة سيلفي 32 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة LG أحدث إصداراتها من الهواتف المميزة بالشاشة المزدوجة G8X ThinQ والذي يأتي مع كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

يأتي هاتف G8X ThinQ بحافظة شاشة مزدوجة، مع شاشة OLED الأساسية في الهاتف بحجم 6.4 إنش ودقة عرض 2340 في 1080 بيكسل، وهي دقة عرض أقل من هاتف G8 الذي جاء بدقة عرض 3040 في 1040 بيكسل.

أيضاً يتميز تصميم هاتف G8X بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 6 في الجهة الأمامية والخلفية للهاتف، كما يأتي بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، هذا إلى جانب تصميم بمعايير مقاومة MIL-STD 810G لدعم مقاومة 14 نوع من الصدمات والخدش وما إلى ذلك.

كما يضم هاتف G8X مستشعر للبصمة في الشاشة، وكاميرة أمامية Quad Bayer بدقة 32 ميجا بيكسل وهي ترقية عن هاتف G8 الذي ضم مستشعر للسيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل فقط، بينما لا يأتي الإصدار الجديد بكاميرة ToF لذا يضم نتوء القطرة صغير الحجم في الشاشة.

ويتميز هاتف G8X ThinQ بكاميرة خلفية مزدوجة، مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل بحجم 1/2.55، وحجم بيكسل 1.4µm، وفتحة عدسات f/1.8، مع ميزة التركيز التلقائي المزدوج للبيكسل، التثبيت البصري، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 13 ميجا بيكسل مع عدسات بزوايا عرض واسعة 136 درجة بفتحة f/2.4.

ويدعم هاتف G8X ThinQ رقاقة معالج Snapdragon 855، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت فقط، حيث لا يتوفر للهاتف نماذج بتكونيات أخرى.

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أيضاً يضم الهاتف فتحة لبطاقة ذاكرة خارجية microSD، مع مدخل للسماعات، بينما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh.

الشاشة المزدوجة في حافظة G8X ThinQ

تضم حافظة الشاشة المزدوجة القابل للطي في هاتف G8X شاشة بحجم 6.4 إنش، ويمكن أن تستخدم الشاشة المزدوجة في حافظة هاتف G8X لعرض اثنان من التطبيقات في نفس الوقت.

كما يمكن أن تقدم للمستخدم تجربة تحاكي حاسب محمول صغير الحجم حيث تعمل الشاشة الإضافية كلوحة مفاتيح، أو يمكن أن تدعم المستخدم كلوحة تتبع للتحكم في الألعاب بتجربة أفضل.

من جانب أخر لا تأتي حافظة الشاشة ببطارية منفصلة، بل أنها تتصل بالهاتف عبر منفذ USB-C، كما يأتي الهاتف مع حافظة الشاشة بوزن 192جرام.

المصدر

هذا الموضوع LG تقدم هاتف LG G8X ThinQ بالشاشة المزدوجة وكاميرة سيلفي 32 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.