دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة رسميًا: توقف تطبيق Orfox لصالح متصفح Tor على أندرويد

في الماضي، للاتصال بشبكة Tor على أندرويد، كان يتطلب الأمر تطبيقين، الأوّل Orbot والثاني Orfox .

على أن يكون الأوّل مهمته الاتصال الفعلي مع Tor، أما الثاني فهو لتصفّح مواقع Tor الخاصة.

وفي العام الماضي، تم إطلاق متصفّح جديد يتضمّن كلا التطبيقين أو المكونين، والآن مع اكتمال هذا المتصفّح، تم الإعلان عن إيقاف تطبيق Orfox.

حيث يحتوي التطبيق الآن على رسالة تطلب من المستخدمين تنزيل منصفّح Tor، ومحتواها التالي:

“بعد مرور عام تقريبًا على إطلاق إصدار ألفا من متصفح Tor على أندرويد، حان وقت غروب الشمس على Orfox”.

من ناحيته أيضًا، إذا كان لا يزال لديك Orfox مثبتًا على جهازك، فسيوجهك هذا الإصدار إلى تنزيل متصفح Tor الجديد لنظام أندرويد.

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كما لايزال Orbot هو التطبيق المستخدم للاتصال بشبكة Tor، بحيث يستخدم لتوجيه تطبيقات معينة أو حركة مرور الشبكة عبر Tor.

لذلك إذا كنت أقل قلقًا بشأن الخصوصية وتريد فقط تجاوز كتل مواقع الويب “Website Blocks”، يمكنك استخدام Orbot مع أي متصفح بدلاً من متصفح Tor. يُذكر أخيرًا، أن متصفّح Tor يُوجَد آلية لتوجيه حركة مرور الويب الخاصة بك عبر شبكة Tor. وهي شبكة من أجهزة الكمبيوتر المشفّرة في جميع أنحاء العالم.

بالتالي سيعمل ذلك على حفظ خصوصيتك، أيضًا التحايل على القيود الجغرافية على مواقع الويب والمحتوى.

تحميل متصفّح Tor على أندرويد.

التدوينة رسميًا: توقف تطبيق Orfox لصالح متصفح Tor على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.