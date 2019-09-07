شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات تعتمد 118 مركزًا للتصويت فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، عبر تغريده نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن اعتمادها 118 مركزاً للتصويت في خارج الدولة، وفقا لـ"البيان" الإماراتية.

وأشارت اللجنة إلى أنها حددت خلال الشهر الماضي 120 مركزاً للاقتراع في الخارج، إلا أنها وبعد دراسة شاملة ودقيقة لأعداد المواطنين والمواطنات المتواجدين في الخارج وفترات وأوقات سفرهم، سواء للدراسة أو السياحة فقد استقرت على تحديد 118 مركزاً ستوفر كافة الإمكانيات لأعضاء الهيئات الانتخابية لممارستهم حقهم الوطني.

وشددت على أن أعضاء الهيئات الانتخابية المقيمين أو المتواجدين في تلك الدول سيتمكنون من اختيار من يمثلهم بكل يسر وسهولة، نظراً للجاهزية والخطة التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات.

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ونوهت بأنها درست وناقشت أفضل الممارسات العالمية في التصويت من الخارج لأكثر من دولة تتبع هذا النظام وتم اختيار أفضل الممارسات في هذا الشأن بحيث يتمكن أبناء الدولة من أعضاء الهيئات الانتخابية للإمارات المختلفة والذين سيكونون خارج الدولة في فترة إجراء الانتخابات من الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي وفقاً للقرارات المنظمة للعملية الانتخابية.

وتنطلق غدا الأحد فترة الحملات الدعائية للمرشحين وفق الموعد المحدد في الجدول الزمني الذي أعلنت عنه اللجنة الوطنية .

ووفقاً للجدول الزمني للانتخابات ، تستمر الحملات الدعائية لمدة 27 يوماً لتنتهي منتصف يوم 4 أكتوبر 2019، حيث يتمكن المرشحون خلالها من عرض برامجهم الانتخابية التي يتنافسون من خلالها على مقاعد المجلس الوطني الاتحادي في دورته الرابعة.

ومن جانبه قال طارق هلال، وكيل وزارة الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، وفقا للاتحاد الإماراتية ، إن المرشحين هذه المدة التي تصل إلى 27 يوماً يهدف إلى تمكينهم من تعريف الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية ببرامجهم وخطط عملهم للدورة المقبلة من المجلس الوطني الاتحادي، بما يتيح للناخبين التعرف عن قرب على المرشحين واختيار من يرونهم أهلاً لتمثيلهم".