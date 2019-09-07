شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع التونسية: ضبط 12 أفريقيا بالمنطقة الحدودية العازلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الدفاع التونسية اليوم،السبت، بأن الوحدات العسكرية العاملة بقطاع بن قردان تمكنت من ضبط 12 شخصا من جنسيات أفريقية، بالمنطقة الحدودية العازلة، كانوا بصدد اجتياز الحدود بصورة غير شرعية في اتجاه الأراضي التونسية.
وأضافت الوزارة - في بيان - أنه قد تم تسليمهم إلى فرقة الحرس الوطني بالشوشة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
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