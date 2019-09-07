شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تلقى القبض على 4 متهمين اقتحموا وسرقوا مولات تجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت المملكة العربية السعودية القبض على 4 سرقوا واقتحموا مراكز تجارية فى الرياض، وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على 4 متهمين من الجنسية الباكستانية، وفقا لصحيفة الرياض السعودية.

وأضاف: "تتراوح أعمار المتهمين بين العقدين الثالث والرابع ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة تمثلت باقتحام المراكز التجارية بعد تكسير أقفالها والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ نقدية وبضائع منقولة وبطاقات شحن مسبقة الدفع، وعثر بحوزتهم على أدوات صلبة تستخدم في تكسير الابواب والأقفال وبضائع وجهاز محاسبة (كاشير )".

وأفاد التويجري أنه من خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة بحقهم أقروا بارتكاب 3 سرقات من مراكز تجارية بحي القيروان والصحافة شمال العاصمة الرياض، فيما بلغت قيمة مسروقاتهم مبلغ (93,000) ريال , جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.