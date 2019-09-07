الجيش الإسرائيلي يفرض طوقا أمنيا على محيط قرية فلسطينية

أيسر العيس/ الخليج 365

فرض الجيش الإسرائيلي، السبت، طوقا أمنيا بمحيط قرية فلسطينية شمالي الضفة الغربية، بعد إصابة إسرائيليين بجروح جراء "عملية طعن".

وذكر شهود عيان أن قوات الجيش اقتحمت القرية، وشرعت بعمليات بحث وتمشيط، عن منفذ عملية الطعن.

ونصبت قوات الجيش حواجز عسكرية على مداخل القرية، وداهمت عددا من منازل السكان ومحلات تجارية.

ولفت الشهود إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الغاز المسيلة للدموع، في القرية.

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وصباح السبت، أعلن الإعلام العبري والجيش، إصابة إسرائيليين بجروح جراء "عملية طعن" وقعت في قرية "عزون" قرب مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وقالت "هيئة البث الإسرائيلية" ووسائل إعلام أخرى، إن أحد المصابين حالته خطيرة، فيما وصفت حالة الآخر بالطفيفة.

ولم تشر وسائل الإعلام العبرية ما إذا كان الإسرائيليان من مستوطني الضفة أم لا، كما لم تشر إلى هوية منفذ عملية الطعن أو مصيره.

وذكرت "هيئة البث"، أنه تم تقديم العلاج الأولى للمصابين من قبل جنود على مدخل قرية عزون بعد وصولهما من داخل القرية، وتم نقلهما إلى مستشفى إسرائيلي قريب.

وأثارت وسائل الإعلام العبرية تساؤلات عن سبب دخول الإسرائيليين في عطلة السبت الدينية إلى قرية فلسطينية، رغم أن الأوامر العسكرية تمنع دخول الإسرائيليين بشكل عام إلى القرى والمدن الفلسطينية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.