الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا فلسطينيا جنوبي قطاع غزة

غزة/مصطفى حبوش/ الخليج 365
قصف الجيش الإسرائيلي، السبت، موقعا فلسطينيا قرب السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة.
وقال شهود عيان، لمراسل الخليج 365، إن الموقع تستخدمه فصائل فلسطينية لرصد تحركات الجيش الإسرائيلي على المنطقة الحدودية، شرقي مدينة رفح أقصى جنوبي القطاع.
ولم يتم الإعلان عن وقوع إصابات جراء القصف.
وفجر السبت، قصف الجيش الإسرائيلي موقعين تستخدمهما الفصائل الفلسطينية للرصد الأول يقع في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، فيما يقع الثاني على أطراف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، دون وقوع إصابات.
وقال الجيش في بيان سابق، إن طائراته أغارت على عدد من الأهداف العسكرية التابعة لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة، ردا على "إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق".
وكان الجيش قد أعلن في وقت متأخر من مساء الجمعة، عن "تحديده إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة".
بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن أحد الصواريخ سقط في منطقة مفتوحة بمنطقة "سديروت"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حادثة إطلاق الصواريخ.
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