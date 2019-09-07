إصابة إسرائيليين اثنين "طعنا" شمالي الضفة الغربية

القدس/ أسامة الغساني/ الخليج 365

أصيب إسرائيليان بجروح، السبت، جراء "عملية طعن" وقعت في قرية "عزون" قرب مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، وفق بيان للجيش وإعلام عبري.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب على تويتر، إن جنوده أخلوا مصابين اثنين بطعنات، من قرية عزون، بعد أن قدموا لهما العلاج الأولي، "وأوصلوهما إلى مسعفي نجمة داود الحمراء".

وأضاف البيان أن قوات متواجدة في الموقع (مدخل القرية)، وتقوم بالتحقيق في خلفية الحادثة.



بدورها، قالت "هيئة البث الإسرائيلية" ووسائل إعلام أخرى، إن أحد المصابين حالته خطيرة، فيما وصفت حالة الآخر بأنها طفيفة.

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ولم تشر وسائل الإعلام العبرية، ما إذا كان الإسرائيليان من مستوطني الضفة أم لا، كما لم تشر إلى هوية منفذ عملية الطعن أو مصيره.

وأثارت وسائل الإعلام العبرية، تساؤلات عن سبب دخول الإسرائيليين في عطلة السبت الدينية إلى قرية فلسطينية، رغم أن الأوامر العسكرية تمنع دخول الإسرائيليين بشكل عام إلى القرى والمدن الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن أحد مسعفي خدمات "نجمة داود الحمراء"، قوله إن أحد المصابين كان مصابا بعدة طعنات في أنحاء جسمه، فيما الآخر بجروح في يده.

وأشارت "إسرائيل اليوم" أن الجيش يجري تحقيقا لفحص خلفية الحادثة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.