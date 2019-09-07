الاعتماد المؤسسي يرفع معايير الجودة ويحسن اداء جامعة الطائف

صحيفة الخليج الالكترونية

استعرض وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، سبع فوائد لنيل الجامعة الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، لمدة سبع سنوات.

وأوضح وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير، أن هذه الفوائد تشمل تعزيز سمعة وشهرة الجامعة ودعم مصداقيتها على المستوى المحلي والعالمي فيما يتعلق بجودة تعليمها ومستواه ومعايير تقوميه، وزيادة ثقة الدولة والمجتمع المحلي والعالمي بالبرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الجامعة.

وأشار الدكتور الأسمري إلى أن فوائد الاعتماد المؤسسي لجامعة الطائف تتضمن أيضًا تسهيل عملية تحويل الطلاب وانتقالهم من جامعة الطائف إلى أخرى، لأنه يُقدم دليلاً على جودة المستوى والمقررات التي حصل عليها الطالب من مؤسسة معتمدة، والتحسين المستمر في أداء الجامعة في حالة وجود أي نقص في الالتزام بمعايير الجودة، وذلك من خلال وضع خطط لتنفيذ وتحقيق ما لم يتحقق من أهداف بعد ذلك.

ولفت الانتباه إلى أن الاعتماد المؤسسي لجامعة الطائف يدعم تسيير العمل الأكاديمي وفق منظومة فعالة توفر الرضا لجميع العاملين في المؤسسة، وتحقق الانضباط الذاتي، وتؤمن النمو الأكاديمي والمهني لهم، وكذلك يُعد الاعتماد حافزاً للتقويم الذاتي وتحسين نظام الجامعة وبرامجها، ويؤدي أيضاً إلى زيادة دافعية الطلاب نحو التعليم نتيجة ثقتهم في الجامعة، وتنمية مهارات التعلم الذاتي لديهم.

بدوره، أكد عميد التطوير الجامعي بجامعة الطائف الدكتور عوض الجعيد، أن نجاح الجامعة في نيل الاعتماد المؤسسي لمدة سبع سنوات، جاء ثمرة للجهود التي بذلتها جميع وكالاتها وعماداتها وكلياتها وإداراتها بالشراكة مع عمادة التطوير الجامعي للوفاء بمتطلباته، معرباً عن تقديره للدعم غير المحدود الذي لقيته العمادة من إدارة الجامعة، والتعاون الكبير من جميع منسوبيها.

وبين عميد التطوير الجامعي بجامعة الطائف، أن العمادة عملت على استيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي المعتمدة من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، من خلال إعداد تقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة لكل أوجه النشاط العلمية والإدارية والخدمية وغيرها في جامعة الطائف، لتحديد مستويات الجودة لديها استناداً لمعايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز.

وأوضح الدكتور الجعيد أن جامعة الطائف خضعت لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي قبل نيلها الاعتماد المؤسسي لمدة سبع سنوات.

وأفاد عميد التطوير الجامعي بجامعة الطائف، أن حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي يعني أنه ثبت للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي استيفائها لمتطلبات المركز المحددة المتعلقة بالعناصر الرئيسة في معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، إضافة إلى استيفاء المؤسسة التعليمية للمسوغات النظامية لممارسة عملها.

وتطرق الدكتور الجعيد إلى المعايير الرئيسة للاعتماد المؤسسي المحددة من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، حيث تشمل رسالة الجامعة وأهدافها والتخطيط الاستراتيجي، والحوكمة والقيادة والإدارة، والتعلم والتعليم، والطلبة، وهيئة التدريس، والموارد المؤسسية، والبحث العلمي والابتكار، والشراكة المجتمعية.