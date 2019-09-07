بالفيديو: نزيل يضرب موظفة فندق بجازان.. والأخيرة توضح: طلب مني الصعود معه للغرفة

صحيفة الخليج الالكترونية

اعتدى نزيل على موظفة استقبال بأحد فنادق محافظة صبيا بجازان، فيما قامت الموظفة بسكب القهوة عليه.

ورورت الموظفة التفاصيل بحسب سبق قائلة : “في مساء يوم أمس الجمعة، دخل أحد المواطنين للفندق وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب مني الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار.

وأضافت: رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت، وطلبت منه الانتظار ففاجأني بعبارات وقحة وسبّ أهلي، فلم أتحمل؛ مما دفعني لسكب كوب القهوة البارد عليه، وعلى الفور قام بضربي.

وتابعت: باشرت الشرطة الحادثة، وتم التحفظ على النزيل، وأطالب بأخذ حقي من النزيل الذي تعرض لي أمام الجميع.