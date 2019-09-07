شركة نايكي تكشف حذاءً ذكياً

Advertisements Advertisements السبت 7 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 أظهرت شركة نايكي الحذاء الذكي ذاتي الربط Adapt Huarache الجديد، الذي يمكن التحكم فيه بالأوامر الصوتية، والذي سيتوفر في الأسواق بدايةً من 13 سبتمبر (أيلول) الجاري، لكن دون الافصاح عن سعره.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الحذاء الذكي الجديد، مزود بنظام ربط "FitAdapt" يعتمد على محرك لإحكام الربط. Advertisements ويمكن التحكم في المحرك بواسطة المساعد الصوتي أبل Siri أو التطبيق الخاص بهاتف آيفون، وساعة أبل Watch. كما يمكن للمستخدم ضبط إعدادات مسبقة للأنشطة المختلفة، وذلك لتبديل الربطات بأقصى سرعة ممكنة. ويتمتع الحذاء الذكي الجديد بتصميم يستشرف المستقبل ويستلهم في الوقت ذاته الموديل الأسطوري Huarache، الذي أُطلق في 1991. Advertisements Advertisements

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