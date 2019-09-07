"أنصار الله" تعلن إلحاق خسائر بالجيش اليمني بمواجهات في الجوف وتعز

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن الجماعة شنت عملية إغارة على مواقع للجيش في منطقة الحلو بمديرية المصلوب غرب الجوف.

© REUTERS / Fawaz Salman

وأضافت أن "العملية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين وأعطبت خلالها آلية للجيش في كمين بعبوة ناسفة".

في سياق متصل، نفذ مقاتلو "أنصار الله" عملية اغارة على مواقع للجيش اليمني في مفرق الوازعية غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

ووفقاً لـ"المسيرة"، خلفت العملية قتلى وجرحى في صفوف الجيش.

في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، جدد طيران التحالف قصف المحافظة.

Advertisements

وقالت "أنصار الله" إن طيران التحالف استهدف بغارتين جبل حُرُم في مديرية رازح غرب صعدة، أسفرتا عن إلحاق أضرار بخزانات المياه في الجبل.

وأشارت إلى شن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً على مديرية شدا غرب صعدة، أدى إلى إصابة مدني.

وتدور على الساحة اليمنية، منذ قرابة 5 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.