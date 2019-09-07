دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Honor Vision Pro أول جهاز تلفاز بنظام تشغيل HarmonyOS ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة Honor عن أول جهاز تلفاز ذكي يعمل بالفعل بنظام تشغيلها الجديد HarmonyOS على أن يتوفر الجهاز في السوق الصيني فقط.

إستعرضت شركة هواوي في فعاليات IFA جهاز تلفاز Honor Vision Pro الذي ينطلق بسعر 630 دولار في السوق الصيني، بينما يأتي جهاز Honor Vision بسعر 530 دولار.

مواصفات جهاز Honor Vision Pro

ينطلق جهاز تلفاز Honor Vision Pro برقاقة معالج Honghu 818، مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الرئيسي Honor Vision بسعة تخزين 16 جيجا بايت.

تصميم Honor Vision Pro

يتميز جهاز التلفاز بتصميم تشغل الشاشة فيه 94% من هيكل الجهاز، مع أقل سمك للإطارات، كما يتميز الجهاز بزوايا علوية نحيفة جداً، بينما تتركز تكونيات الجهاز في منتصف الجهة الخلفية، لذا يأتي هذا الجزء بحجم أكبر.

ويضم جهاز Honor Vision Pro كاميرة webcam منبثقة من الجزء العلوي لجهاز التلفاز، تأتي بدقة 1080 بيكسل، والتي صممت لدعم المستخدم في مكالمات الفيديو العائلية، أو مكالمات الإجتماعات والمؤتمرات أيضاً.

ولقد قدمت شركة Honor عرض حي للكاميرة، حيث قدمت آداء جيد في تغطية بزوايا واسعة للمشهد، كما سجلت تفاصيل جيدة للمحيط في المؤتمر.

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ويضم جهاز Honor Vision Pro عدد 6 من المكبرات الصوتية بقدرة 10W، كما يأتي الجهاز بمحول AC في الجانب الأيسر، بينما يأتي الجانب الأيمن بمنفذ USB 3.0، مع 3 من منافذ HDMI، ومنفذ SPDIF، مع منفذ RJ45 Ethernet، وأيضاً TV Tuner.

شاشة Honor Vision Pro

تأتي شاشة Vision Pro بدقة 4K إلا أنها لا تقدم العرض الأمثل، بشكل خاص في الألوان التي تتأثر بالإضاءة المحيطة بشكل كبير، ولا يختلف الحال في الشاشة الرئيسية للجهاز مع HarmonyOS حيث لا تأتي الواجهة الخاصة بالعروض التلفزيونية بعرض جيد، كما كشفت Honor على أن الجهاز يتميز بسطوع 400 nits فقط، مع تغطية لونية 87% فقط، بينما تدعم الشاشة زاوية عرض واسعة تصل إلى 178 درجة.

نظام تشغيل HarmonyOS

تحاكي الواجهة الرئيسية لنظام تشغيل HarmonyOS على شاشة Honor الشكل العام الذي تأتي به أغلب خدمات بث محتوى الفيديو، حيث تقدم واجهة تضم البرامج والأفلام، مع بعض المميزات الرائعة، من بينها دمج التطبيقات في الواجهة، كما يمكن للمستخدم التحكم بشكل كامل في الأجهزة المنزلية الذكية.

أيضاً من بين المميزات التي تقدم في نظام HarmonyOS إمكانية إستخدام الهاتف كجهاز تحكم عن بعد في جهاز التلفاز، أيضاً في وضع كامل الشاشة يمكن للهاتف أن يعمل كلوحة تتبع لجهاز التلفاز.

ولقد كشف العرض الحي لجهاز Honor Vision Pro على أن جهاز تلفاز Vision Pro مازال في مراحله الأولى مع نظام تشغيل HarmonyOS، إلا أن الجهاز سيكون متاح في السوق الصيني فقط الآن.

المصدر

هذا الموضوع Honor Vision Pro أول جهاز تلفاز بنظام تشغيل HarmonyOS ظهر على التقنية بلا حدود.