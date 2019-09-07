دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع كانون تقدم كاميرة EOS C500 MARK II بمستشعر إطار كامل ودقة 5.9K ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة CANON عن كاميرة EOS C500 MARK II التي تأتي بمستشعر إطار كامل، وقدرة على تصوير 5.9K RAW، وهي من خط إنتاج الشركة من كاميرات EOS Cinema.

تنطلق كاميرة EOS C500 MARK II بمستشعر CMOS بحجم 35 مم، كما تم ترقية الكاميرة من دقة 4K إلى 5.9K، وتم إزالة فتحة CFast من هذا الإصدار، حيث تم إستبدالها ببطاقات CFexpress وSD.

ولقد إستخدمت شركة كانون رقاقة معالج DIGIC DV 7 الجديدة في كاميرة EOS C500 MARK II، كما تأتي الكاميرة بقدرة على تسجيل فيديو 5.9K RAW، وأيضاً بدقة 4K عند 4:2:2 10-bit وXF-AVC.

ويمكن للمستخدم مع كاميرة EOS C500 Mark II أن يكون له الإختيار بين عدسات EF Cinema أو PL mount.

مواصفات كاميرة EOS C500 Mark II

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مستشعر CMOS بإطار كامل يدعم دقة 5.9K

تدعم الكاميرة تصوير 5.9K Cinema RAW عند 120 إطار لكل ثانية

معالج Canon DIGIC DV 7

تدعم تسجيل فيديو HDR مع PQ/HLG وكانون Log 2/3

تخزين في 2 من بطاقة CFexpress أو بطاقة SD واحدة

عدسات تدعم التبديل بين EF و PL

تدعم إتصال الملحقات الطرفية

وزن 1.75 كجم

وتؤكد Canon على أن الكاميرة تأتي بخوارزمية تدعم إخراج صور بدقة 4K من صور 5.9K بأعلى جودة مع أقل تشويش، كما يدعم المستشعر نطاق ديناميكي يصل إلى أكثر من 15 نقطة توقف، كما يأتي بوحدة ND مدمجة تعمل على دعم نقاط توقف 2،4،6،8 أو 10.

أيضاً من المقرر أن تدعم CFexpress النسخ الإحتياطي لمحتوى الفيديو أثناء التنقل، وتأتي الكاميرة بميزة التركيز التلقائي للبيكسل المزدوج، مع ميزة تحديد المشهد وإكتشاف الوجه، وأيضاً ميزة التتبع في التركيز التلقائي، كما تأتي كاميرة C500 MARK II بشاشة بخاصية اللمس والتي يمكن أن تدعم المستخدم أيضاً في تحديد الموضوع على الشاشة وتتبع التركيز بآداء أسرع.

ولقد حددت كانون مستوى تسعير لكاميرة C500 Mark II الجديدة يصل إلى 18,999 يورو في السوق الأوروبي، ومن المقرر أن تكشف الشركة لاحقاً عن موعد توفر هذا الإصدار في الأسواق.

المصدر

هذا الموضوع كانون تقدم كاميرة EOS C500 MARK II بمستشعر إطار كامل ودقة 5.9K ظهر على التقنية بلا حدود.