شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة 152 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين تحضيرا لـ"وزراء الخارجية" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد غدا،الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة العادية الـ١٥٢ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر الثلاثاء برئاسة العراق خلفا للصومال.

ويبحث الاجتماع عددا من البنود، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي -الإسرائيلي ويتضمن هذا البند متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، فضلا عن متابعة تطورات الاستيطان والجدار العنصري والانتفاضة والأسرى واللاجئين والأونروا والتنمية.

كما يتضمن جدول الأعمال دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الدورة١٠٢، وتقريرا عن أعمال المكتب الرئيسي والمكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (١٥١-١٥٢)، وموضوعا آخر حول الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.

ويناقش الاجتماع التضامن مع الجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، واحتلال إيران الجزر العربية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبوموسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي.

ويبحث الاجتماع اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الإريتري.

ويناقش الاجتماع أيضا التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

ويستعرض الاجتماع تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (١٥١-١٥٢)، والتقرير النص سنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة تونس٢٠١٩، وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية ١٥٣ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

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كما يبحث الاجتماع بندا حول العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية ويتضمن هذا البند العلاقات العربية الأفريقية التي تتناول مسيرة التعاون العربي الأفريقي، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية، والعلاقات العربية الأوروبية وتتضمن الحوار العربي الأوروبي والشراكة الأوروبية المتوسطية، والعلاقات العربية مع روسيا الاتحادية، وتعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، والعلاقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية، والعلاقات العربية مع جمهورية الهند، والعلاقات العربية اليابانية، والعلاقات العربية مع مجموعة دول جزر البسيفيك، والعلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية، والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى.

ويناقش الاجتماع بندا حول دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص، وآخر يتضمن انتهاكات قناة الجزيرة القطرية وإساءاتها للدول العربية.

كما يناقش الاجتماع بندا حول الإرهاب الدولي وسبل مكافحته ،وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، ونتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها، وبعثات ومكاتب جامعة الدول العربية في الخارج، وتقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها الذي عقد خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ أغسطس.

ويتضمن جدول الأعمال تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية ٤٦ التي عقدت خلال الفترة من ٣٠ يوليو إلى أول أغسطس الماضي ووضع لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق).

كما يناقش الاجتماع بندا حول الشؤون الإدارية والمالية ويتضمن تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية في دورتها العادية ٩٦ وتعيين رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية.