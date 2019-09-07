شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بث مناظرات المرشحين للانتخابات الرئاسية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت، أولى حصص مناظرات المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية السابقة لأوانها حتى الاثنين المقبل، وتنظّمها القنوات التليفزيونية التونسية بالتعاون مع الإذاعة التونسية، وبالشراكة مع قنوات إذاعية.

ووفقا ل"الشروق" التونسية، فقد تم توزيع المترشحين الـ26 على ثلاث مجموعات، حيث تبث الحصة الأولى اليوم وتكون المناظرة بين عمر منصور، محمد عبو ،عبير موسي، ناجي جلول، المهدي جمعة ،نبيل القروي ،محمد المنصف المرزوقي ، عبيد البريكي وعبد الفتاح مورو.

وتبث الحصة الثانية غدا وتضم المجموعة من المتناظرين منجي الرحوي، الياس الفخفاخ، محمد الهاشمي الحامدي، عبد الكريم الزبيدي، محمد الصغير النوري، حمادي الجبالي، محمد لطفي المرايحي، حاتم بولبيار، ومحسن مرزوق.

أما المجموعة الثالثة التي تبث حصتها يوم 9 سبتمبر تضم كلا من قيس سعيد، سليم الرياحي، الصافي سعيد، حمة الهمامي ، سيف الدين مخلوف، سعيد العايدي، سلمي اللومي و يوسف الشاهد.

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كانت هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري، وقعتا على البيان المشترك المتعلق بتنظيم الحملات الانتخابية، والذي تضمن قواعد المناظرات الإعلامية وكيفية إجراءها.

ونصت القواعد المهنية المنظمة لها، جملة من الضوابط التحريرية والفنية، لضمان نزاهة وكفاءة هذه المناظرات.

وأكد هيئة التليفزيون الوطنية، أن جميع إجراءات تنظيم هذه المناظرة خضع إلى القرعة بما في ذلك توزيع المترشحين على المناظرات وعلى المقاعد أمام الكاميرا.