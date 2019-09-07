شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب عن الطعام بسجون الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم السبت بأن 6 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في ظروف صحية صعبة بسجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر الناطق باسم الهيئة حسن عبد ربه، أن الأسير أحمد غنام (42 عاما) من بلدة دورا بمحافظة الخليل يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 56 على التوالي، فيما أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قرار اعتقال إداري (بلا تهمة أو محاكمة) بحقه لمدة شهرين ونصف، حيث كان من المفترض أن ينتهي الأمر الإداري السابق يوم أمس الجمعة.

وأضاف أن 5 أسرى آخرين يواصلون الإضراب عن الطعام وهم: الأسير سلطان خلوف (38 عاما) المضرب منذ 52 يوما، والأسير ناصر الجدع (31 عاما) لليوم 32 على التوالي، وهما من بلدة برقين بمحافظة جنين، والأسير إسماعيل علي (30 عاما) من بلدة أبو ديس شرق القدس لليوم 46، والأسير طارق قعدان (46 عاما) من محافظة جنين مضرب منذ 39 يوما، والأسير ثائر حمدان (30 عاما) من بلدة بيت سيرا غرب رام الله لليوم 27 على التوالي.

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وأشار عبد ربه إلى أن لم يحصل أي تقدم في ملف الأسرى المضربين، الذين يعانون من ظروف صحية صعبة، حيث يوجد قسم منهم في المستشفيات، وقسم آخر محتجز بالعزل الانفرادي.

يذكر أن الأسير حذيفة حلبية علق إضرابه عن الطعام الذي استمر 67 يوما يوم الخميس الماضي بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في ديسمبر المقبل، فيما علق الأسير فادي الحروب إضرابه الأربعاء الماضي والذي استمر 23 يوما، بعد أن رضخت سلطات الاحتلال لمطلبه بتحديد سقف اعتقاله الإداري.