شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حريقان متزامنان فى أكبر أسواق العاصمة العراقية بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع صباح اليوم حريقان فى سوق الشورجة التجارى "أكبر أسواق العاصمة العراقية بغداد" من دون أن يسفرا عن إصابات بشرية، واقتصرت آثارهما على الماديات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

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وتمكنت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدنى من إخماد الحريق الأول الذى اندلع فى عمارة الضمان التجارية التى تضم عددًا من المحال والمخازن التجارية, فيما تواصل جهودها لإخماد الحريق الآخر الذى اندلع فى محال لبيع الساعات فى المنطقة ذاتها.



ولم يصدر عن مديرية الدفاع المدنى إلى هذه الساعة ما يشير إلى أسباب الحريقين, غير أنه من المرجح أن تكون الأسباب إلى تماس كهربائى مترافق مع ارتفاع درجات الحرارة.