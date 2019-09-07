يبدأ سريانها من العام المقبل.. ضريبة على اقتناء الكلاب في إسبانيا

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السبت 7 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
قررت مدينة زامورا الواقعة في شمال غرب إسبانيا فرض ضريبة على أصحاب الكلاب يبدأ سريانها من العام المقبل.
وقال المستشار الضريبي لمدينة زامورا دييجو بيرناردو: "على أصحاب الكلاب المساهمة بقدر معين في نفقات المدينة"، معترفاً بأنَّه ليس كل الناس سعداء بهذه الضريبة التي تبلغ 9 يورو سنوياً حتى وإن كانت بسيطة.
وأضاف: "هذه الضريبة أثارت رد فعل قوياً من المواطنين، البعض لا يوافق عليها مطلقاً في حين تأقلم آخرون مع هذا الوضع وقبلها البعض ولكن ليست كل ردود الفعل سلبية".
ومن المتوقع أن يجمع مجلس المدينة ما بين 50 ألف يورو و90 ألف يورو سنوياً من هذه الضريبة التي ستستخدم في إنشاء مناطق أكثر لتمشية الكلاب وتمويل عمليات التخلص من نفاياتها وتوزيع أكياس لهذا الغرض.
وهناك بضع المدن في مختلف أنحاء العالم تفرض ضريبة مماثلة ومن أعلاها في لاهاي، إذ تُفرَض ضريبة قدرها 120 يورو على الكلب الواحد وتزداد مع كل كلب إضافي في المنزل الواحد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.